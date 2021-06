Amistad, salud, comunidad: Los ciclistas latinos de las Ciudades Gemelas

Por: Kathryn Styer Martínez-MPR

Mario Hernández empezó a montar en bicicleta para salir al aire libre y mejorar su salud. Cuando vio la belleza de Minnesota, quiso que otros pudieran disfrutarla también, especialmente los latinos recién llegados al estado que quizá no habían tenido la oportunidad de explorar.

Esa simple idea se ha transformado en algo más grande durante la pandemia: Latino Social Biking, un grupo de las Ciudades Gemelas que ayuda a los latinos a conectarse, a estar sanos y a superar el aislamiento y el sedentarismo.

El grupo es informal y no competitivo, y en él participan todo tipo de bicicletas, ciclistas y habilidades. Hay algunas reglas básicas, como cascos, máscaras y equipo de seguridad básico, pero el objetivo principal es crear un espacio para que los latinos monten juntos y exploren Minnesota.

Los paseos ofrecen la oportunidad de establecer vínculos con otras personas de herencia e identidad latinoamericana. La norma es el español y el inglés: se utiliza el idioma que resulte más cómodo en cada momento.

“Pensamos que era una buena manera de llevar a algunos de nuestros conocidos a conocer el estado, a recorrer los senderos que rodean el lago, a recorrer estos senderos que salen a campo abierto”, recuerda Hernández, de 45 años.

Los paseos se volvieron “100%” más importantes durante la pandemia, dijo Gustavo Rosso, de 47 años, un organizador de paseos en bicicleta que llegó a Minnesota en 2000 desde su Argentina natal. El ciclismo, dijo, le ayudó a mantenerse activo en tiempos inciertos. “Voy a salir, voy a montar en bicicleta, ya sabes, voy a hacer algo [donde] me voy a sentir seguro”.

Los miembros de Latino Social Biking iniciaron su temporada recientemente con un paseo que recorrió más de 20 millas desde North St. Paul a lo largo de Gateway y Brown Creek Trail hasta Stillwater y de regreso, lo que les valió a los ciclistas una fiesta posterior en la casa de Noemi Treviño Flores.

Treviño Flores, de 49 años, dijo que cuando empezó a montar en bicicleta hace cinco o seis años, apenas podía llegar a la señal de stop al final de su esquina. “Ha sido divertido [desafiarme] personalmente a subir una colina, llegar a la siguiente señal de stop y descubrir un paisaje tan hermoso. Minnesota es preciosa”.

Marleny Trujillo, de 41 años, empezó a montar en bicicleta hace menos de un año. “Desde el primer día que empecé, me enamoré de esto. No he dejado de hacerlo”, dijo la hondureña mientras recorría el Gateway Trail. “Es muy divertido. Las vistas, la gente, todo”.

La ciclista Rosa Tock, de 51 años, dijo que el Gateway es uno de sus favoritos. “Está muy bien cubierto y aislado de la carretera, y hay todos estos árboles que cubren el sendero y proporcionan mucha sombra en el verano y hermosas hojas en el otoño”.

Tock, directora ejecutiva del Consejo de Asuntos Latinos de Minnesota, creció en la ciudad de Guatemala y anduvo en bicicleta cuando era niña. Más tarde, mientras vivía en Orleans (Francia), iba en bicicleta a todas partes con sus amigos. También le gusta relacionarse con otros latinos en la bicicleta.

“Me gusta la combinación de la bicicleta como un pasatiempo, un deporte y una forma de conectar con la comunidad o una forma de conectar conmigo misma”, dijo. “El ciclismo te da esta sensación de liberación.