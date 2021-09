AMERICA, ESTAMOS CONTIGO

Por: Arcadio Vega

Como ciudadano estadounidense que soy, en los últimos tres días he orado y llorado por mi país, por la sangrienta tragedia que estamos sufriendo como resultado de un acto terrorista fuera de toda lógica y comprensión humana.

Las imágenes de esta tragedia ya le han dado la vuelta al mundo varias veces, por lo que no entraré en detalles, pues ya todos los conocen. Sin embargo, lo que tal vez muchos no conozcan todavía es que una nación como la nuestra, fundada sobre principios cristianos, el Amor a Dios y el respeto por la Santidad de la Vida y la Libertad, no será jamás acallada por los enemigos de la Paz, el Progreso y la Libertad.

Las torres gemelas se desplomaron, pero América está más firme ahora que nunca. Manhattan fue sacudida, pero nuestros principios e ideales siguen tan sólidos como el peñón de Gibraltar. La bolsa de valores cerró por varios días, pero nuestros sueños, metas y propósitos como nación libre y soberana, nunca dejaron de funcionar.

El humo y el polvo nos impedían ver los edificios y el cielo, pero nuestra visión como pueblo siempre estuvo muy clara.

Partes de Nueva York fueron aisladas por algunas horas como medida de seguridad, pero como nación ahora estamos más unidos que nunca. El sol físico fue oscurecido por el mucho humo, pero el sol de nuestra esperanza siempre estuvo y estará brillando.

Porque Dios en nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. (Salmo 46:1,2).

Adelante América, tú triunfarás y saldrás victoriosa una vez más, y nosotros triunfaremos contigo porque te amamos. We Love You America! 9/14/11.

En el poema que sigue está expresado mi sentir hacia mi país los Estados Unidos. God Bless America, Land That I Love.

ESTADOS UNIDOS

Por Arcadio Vega

Estados Unidos es

La tierra de la esperanza,

Quien aquí afirma su pie

Disfrutara de bonanza.

Aquí hay oportunidad

Para el que quiere triunfar,

Sobre todo, hay libertad

Para todos progresar.

Es América la cuna

De incontables invenciones

Como América Ninguna

Amiga de las naciones.

Faro es de libertad

Para todo nuestro mundo,

Se lo aseguro, es verdad

Y en ello no me confundo.

Dios bendijo a Norte América

Y la hizo una gran nación,

Y en esta nota poética

Lo dice mi inspiración.

Este suelo americano

Bendecido fue por Dios,

Porque aquí todo cristiano

Puede levantar su voz.

Dedicado a Estados Unidos el 14 de septiembre de 2001.