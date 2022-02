Amalia Moreno-Damgaard dejó su trabajo en la banca para convertirse en chef y empresaria. Todo lo que tenía que hacer era volver a la escuela, inventar una nueva carrera y no dejar de correr riesgos.

Triunfando en Minnesota: Amalia Moreno-Damgaard es autora, chef y personalidad de la televisión local. En 2021, la Cámara de Comercio Latina de Minnesota la premió como empresaria del año. Y aunque estudió en la escuela culinaria, Moreno-Damgaard también da crédito a las lecciones que aprendió sobre la comida y los pequeños negocios de su abuela, que tenía una tienda de variedades que servía a clientes indígenas en Guatemala.

Por MIKE MOSEDALE-Sahan Journal

Amalia Moreno-Damgaard ya había hecho carrera en el sector bancario cuando decidió emprender un negocio propio. El impulso para el cambio: No podía soportar estar lejos de su hijo pequeño.

“No quería perderme sus primeras palabras. No quería perderme sus primeros pasos. Se me rompía el corazón cuando estaba fuera de la ciudad por llamadas de ventas”, recuerda Moreno-Damgaard. “Por la noche me preguntaba: ¿qué estoy haciendo aquí? Ese instinto maternal se activó profundamente”.

Al principio, los parámetros de la táctica empresarial de Moreno-Damgaard no estaban del todo claros. Sabía que tendría que ver con su pasión por los alimentos sanos y frescos. Al mismo tiempo, sabía que no quería dirigir un restaurante.

Así que, a lo largo de los años, Moreno-Damgaard se ha forjado una carrera como cocinera, instructora, conferenciante, consultora alimentaria para empresas de la lista Fortune 1.000 y defensora de la cocina y la cultura latinoamericanas. También es autora de dos libros de cocina muy bien recibidos.

El primero, Amalia’s Guatemalan Kitchen: Cocina gourmet con toque cultural, ofrece 170 recetas de su país natal. El libro ganó un montón de premios, incluyendo un reconocimiento como mejor primer libro de la Asociación de Editores Independientes del Medio Oeste, en 2014.

En su último libro, Amalia’s Mesoamerican Table: Ancient Culinary Traditions with Gourmet Infusions, Moreno-Damgaard lanza una red más amplia y presenta recetas de Belice, Honduras, El Salvador, el centro-sur de México, Panamá, Costa Rica y Nicaragua (además de Guatemala).

En 2021, Moreno-Damgaard fue galardonada como empresaria del año por la Cámara de Comercio Latina de Minnesota. También es cofundadora de Women Entrepreneurs of Minnesota, una organización sin fines de lucro que promueve a las mujeres empresarias.

“Fue una buena elección seguir mi corazón”, dijo.

Si la cara de Moreno-Damgaard le resulta familiar, puede ser porque es una invitada frecuente en varios programas de televisión de las Ciudades Gemelas. En la actualidad, aparece con regularidad en Twin Cities Live, un programa vespertino de KSTP-TV (Canal 5). El día de San Valentín, por ejemplo, instruyó a los espectadores de KSTP en el arte de hacer sabrosas empanadas guatemaltecas.

Esas recetas se inspiraron en su difunta abuela. Aunque Moreno-Damgaard pasó la mayor parte de su infancia en Ciudad de Guatemala, vivió en la pequeña ciudad de Quezaltepeque con su abuela durante unos cinco años tras el divorcio de sus padres. Su abuela era una excelente cocinera, dice Moreno-Damgaard, pero también una empresaria por derecho propio, que regentaba una tienda de variedades que atendía a una clientela mayoritariamente indígena.

“Atendía las necesidades del pueblo. Vendía velas para la iglesia, cosía vestidos, vendía zapatos y artículos para caballos, botones y telas. Mis hermanos y yo la ayudábamos a pesar y empaquetar la sal, el azúcar y las judías”, cuenta Moreno-Damgaard. “Me limitaba a observarla y absorbía bastante. Después de su muerte, me di cuenta de lo mucho que me inspiró”.

Tras mudarse a Estados Unidos de joven, Moreno-Damgaard se abrió camino en el mundo de la banca. Empezó en un puesto de entrada en Kansas City, donde conoció a su futuro marido (un inmigrante danés), antes de pasar a un puesto más alto en St. Cloud. Otro cambio de trabajo llevó a la pareja a las Ciudades Gemelas, donde Moreno-Damgaard trabajó para Wells Fargo, antes de decidirse a lanzar su negocio.

Moreno-Damgaard habló con Sahan Journal sobre su modelo de negocio, que tiene varios frentes: un proceso constante de fijación de objetivos y adaptación a las circunstancias cambiantes. Si no estás un poco nervioso, añadió, probablemente no estés creciendo.

Cuando empieces tu negocio, busca buenos consejos. Cuando dejé la banca, me tomé un tiempo para pensar en lo que quería hacer y en cómo montar un negocio. Acudí a SCORE, un foro sin fines de lucro dirigido por ejecutivos jubilados que donan su tiempo a las personas que tienen un germen de idea. Tuve un mentor maravilloso, un miembro de la familia Pillsbury, que dedicó mucho tiempo a darme consejos”.

Tome lo que aprendió de su antiguo trabajo y aplíquelo a su nueva empresa. La banca fue muy beneficiosa para mí. Ahí es donde formé el núcleo empresarial fuerte. Aprendí estrategias de ventas, de marketing y de negocio que me resultan muy útiles hoy en día.

La duda es normal. Hay que afrontarlas. Tuve dudas al principio. Tuve dudas a mitad de camino. Tengo dudas ahora. Eso forma parte de la naturaleza humana. Cuando he tenido dudas, ahí es donde han entrado mis mentores.

Deja que tu negocio evolucione. Tener claro lo que quieres hacer es un reto. Pero hay que empezar por algún sitio. Empecé a dar clases en Cooks of Crocus Hill. Era una buena manera de poner los pies en el suelo, de conectar con la gente y de crear relaciones y una base de clientes. Durante un tiempo, tuve un negocio de catering con una cocina compartida en el Midtown Global Market.

A medida que mi negocio crecía, fui eliminando las áreas que no eran tan rentables. Los negocios pasan por diferentes fases, así que las cosas que hiciste hace cinco años no siempre funcionan ahora.

No dejes de aprender. Mientras trabajaba a tiempo completo, fui a Le Cordon Bleu para llevar mi cocina a un nivel profesional. Quería tener las credenciales de la mejor escuela del mundo y aprender las técnicas clásicas francesas.

También me gradué en la National Speakers Association porque hablar en público se ha convertido en una buena parte de mi negocio. A medida que me voy formando, sigo perfeccionando lo que hago.

Una pandemia mundial cambiará sus planes. COVID ha sido un reto para todos. Cuando el COVID llegó, yo estaba escribiendo mi segundo libro, lo que probablemente fue algo bueno porque estaba distraída. Escribir el libro me permitió seguir conectado con lo que me gusta.

Y COVID trajo nuevas oportunidades que me permitieron crecer virtualmente. El zoom estaba ahí antes de COVID, pero no todo el mundo lo aprovechaba. COVID me empujó a probar cosas nuevas.