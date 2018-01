Al franken ha renunciado

Por Dave Orrick

Minnesota tuvo un senador menos por un día.

A mediodía, hora central del martes, la renuncia del senador estadounidense Al Franken -mediante una carta que Franken envió al gobernador Mark Dayton- se hizo efectiva y se convirtió en el ex senador Al Franken.

Así comenzó una secuencia de eventos esta semana con cuidadosa coreografía, y un poco de pompa. Aquí está.

Martes 2

Mediodía: Franken renuncia. Uno de los dos escaños del Senado de EE. UU. De Minnesota ahora está vacante.

Dayton ya había nombrado a la Vice gobernadora Tina Smith como su designado para reemplazar a Franken, pero ella aún esperaba tomar su cargo.

Tarde: Dayton coloca su sello en una proclama designando a Smith y envía por correo electrónico una copia al Secretario del Senado en Washington, D. C. Smith también presenta su renuncia del puesto de vicegobernador a Dayton, que envía al Secretario de Estado de Minnesota. Pero ella todavía no se hace cargo.

11:59 p.m.: La renuncia de Smith se hace efectiva. Esto tiene que suceder el martes porque para poder convertirse en senadora de Estados Unidos, no puede ocupar otro cargo en esa fecha del calendario.

Miércoles 3

Medianoche / 12: 01 a.m.: Michelle Fischbach, Presidenta del Senado de Minnesota, asciende al puesto de Teniente Gobernador.

Según el plan de sucesión del estado, parece que esto sucede automáticamente, el momento después de que la renuncia de Smith entre en vigencia.

En la mañana, Bob Hume, un asesor superior de Dayton, entrega la proclamación de Dayton nombrando a Smith al secretario del Senado Nacional. Al recibir esa carta, suponiendo que está libre de defectos, se convierte efectivamente en senadora y prestará juramento cuando se reúna el Senado.

11:25 a.m .: Smith toma parte en una “recreación ceremonial” pública de su juramento. Los medios cubren este evento, y durante la tarde, Smith da sus primeras entrevistas a la prensa como la senadora junior de Minnesota. Ella es la 28ª persona, que ocupa el asiento desde 1858.

Poco claro lo de Michelle Fischbach

No estaba claro cuándo Fischbach tomaría el juramento para el cargo de vicegobernador. El vicegobernador tiene relativamente pocas responsabilidades bajo la ley estatal, por lo que el tiempo exacto probablemente no sea importante, a menos que Dayton no pueda cumplir con sus deberes.

Una oficina, una cuenta de correo electrónico y un pequeño equipo en la rama ejecutiva están disponibles para ella desde el miércoles.

Pero la situación de Fischbach es complicada. A diferencia de Franken, Smith y Dayton, que son demócratas, Fischbach es republicana.

Y ella ha dicho que no renunciará a su puesto en el Senado estatal. Ella y los líderes republicanos dicen que esto está permitido por la Constitución estatal, pero los demócratas no están de acuerdo.

Si ninguno de los dos lados cede, parecería una probable una batalla judicial. Una demanda podría provenir de los demócratas del Senado, o tal vez alguna otra entidad, en cualquier momento.