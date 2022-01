Ahora es el momento de ponerse al día con las vacunas para adolescentes

La vacuna contra el VPH ayuda a prevenir el 90% de los cánceres de cuello de útero

Por Stefani Kloiber-Advertorial pagado por TCB Marketing

Durante la pandemia de COVID-19, es posible que muchos jóvenes no hayan recibido las vacunas recomendadas. Ahora que la vacuna COVID-19 está disponible para personas de 5 años en adelante, el Departamento de Salud de Minnesota (MDH, por sus siglas en inglés) recomienda programar citas de vacunación para que los niños se pongan al día con las vacunas que necesitan. Junto con la vacuna COVID-19, los preadolescentes de 11 a 12 años deben recibir la Tdap (ayuda a prevenir la tos ferina), la MenACWY (ayuda a prevenir la meningitis) y la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

La vacuna contra el VPH ayuda a prevenir los cánceres relacionados con el VPH, incluido aproximadamente el 90% de los cánceres de cuello de útero. El VPH es muy común y casi todas las personas estarán expuestas a él en algún momento de su vida. En Minnesota, más de la mitad de los adolescentes han recibido la primera dosis de la vacuna contra el VPH al cumplir los 13 años, pero menos de un tercio de ellos han completado la serie. Aquellos que no se vacunaron contra el VPH durante la pandemia aún pueden comenzar o continuar su serie de vacunación ahora. Esta vacuna se recomienda para las personas de 11 a 12 años porque sus cuerpos crean una protección más fuerte contra el virus cuando se vacunan a esta edad y los protege antes de que se expongan al VPH más adelante.

Los padres pueden hablar con sus médicos sobre la vacunación de sus hijos. Las vacunas contra el VPH también se pueden encontrar en muchos lugares, como las farmacias locales o las clínicas de vacunación de la sanidad pública local. Existen vacunas gratuitas o de bajo costo. Si su hijo no tiene seguro o un proveedor de atención médica, utilice el “Mapa web de clínicas de vacunación” en Free at Low-Cost Shots for Children (www.health.state.mn.us/people/immunize/basics/howpay.html) para encontrar clínicas que ofrecen vacunas gratuitas o de bajo coste.

Visite Inmunización: Me and My Family (health.state.mn.us/vaxontrack) para obtener más información sobre las vacunas recomendadas para su familia, así como para acceder a la planilla de vacunación de su hijo/a y saber qué vacunas ha recibido y aún necesita.

Se recomiendan las pruebas rutinarias de detección del cáncer de cuello de útero a partir de los 21 años. Las pruebas de detección del cuello uterino identifican los precanceroso y detectan el cáncer a tiempo, cuando es más fácil tratarlo. Sage, el programa gratuito de detección de cáncer de Minnesota, paga las pruebas rutinarias de cáncer de cuello uterino para los habitantes de Minnesota de 21 a 64 años que no tienen seguro o que tienen un seguro insuficiente y que cumplen con las pautas de ingresos. Los servicios se prestan en más de 450 centros proveedores asociados a Sage en todo el estado.

Llame al 1-888-6HEALTH (1-888-643-2584) o vaya a Sage Cáncer Screenings (www.health.state.mn.us/diseases/cancer/sage/screening/) para obtener más información o para concertar una cita.