Aerolíneas y comunidad musulmana donan alimentos a los empleados federales del aeropuerto

Entre los trabajadores federales en Minnesota que trabajan sin paga debido al cierre parcial del gobierno se encuentra el personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis/St. Paul (MSP), por lo cual el personal del aeropuerto y las aerolíneas que sirven a MSP les trajeron almuerzo.

El portavoz del aeropuerto, Pat Hogan, dijo que las aerolíneas pagaron por las comidas y que el personal del centro de conferencias del aeropuerto preparó el lunes cerca de 500 desayunos y almuerzos. Las comidas fueron para los trabajadores federales en los puntos de control de detección, donde más de 30,000 personas al día pasan por los dos terminales.

El gobierno federal tiene un gran papel en la aviación, dijo Hogan, desde los inspectores hasta los controladores aéreos y los agentes de aduanas.

“Es una pequeña muestra, pero es una forma de reconocer el trabajo que hacen todas estas personas, y agradecerles su dedicación y el hecho de que todos nuestros puntos de control de detección aún funcionan sin problemas. Los aviones están despegando y y aterrizando con seguridad “, dijo Hogan.

Una organización de servicio comunitario, Building Blocks of Islam, también extendió su hospitalidad en el aeropuerto al donar 400 sambusas el martes. Las cacerolas de pasteles salados llegaron con una nota de la “Comunidad Musulmana de MN”. Publicaciones en redes sociales las muestran en mesas en el aeropuerto.

Imam Asad Zaman, director ejecutivo de la Sociedad Americana Musulmana de Minnesota, dijo que su organización está ayudando a recaudar dinero y espera repetir el gesto la próxima semana.

“Creemos que la comunidad musulmana donará generosamente”, dijo Zaman. “Algunas de estas personas, no pueden cobrar el desempleo, no se les puede pagar. No pueden dejar de trabajar. No pueden tomar otro trabajo. Para algunas de ellas, es una situación muy mala. Así que lo menos que podemos hacer es comprarles el almuerzo”.

