Acceso a servicios de salud durante la celebración de MayDay 2017

Pruebas de salud y educación gratuitas disponibles para 50,000+ miembros de la comunidad

La Prensa de Minnesota

El teatro “In the Heart of the Beast and Mask Theatre” y la organización “Southside Community HEalth Services” anunciaron la adición de una serie de servicios a la celebración anual de MayDay en el parque de Powderhorn del sur Minneapolis. Southside está organizando una “Villa de Salud” donde se ofrecerán exámenes de salud gratuitos, educación y recursos en asociación con casi dos docenas de organizaciones comunitarias.

“La celebración de MayDay es una época en la que nos reunimos para celebrar la vitalidad de nuestra comunidad en conjunto”, dijo Corrie Zoll, Directora Ejecutiva de HOBT. “Pero también es un momento para que expresemos libremente nuestras preocupaciones y compartamos nuestras visiones para el futuro. El acceso a la atención médica es una de esas preocupaciones “.

Southside ha estado prestando servicios de salud culturalmente competentes en el Sur de Minneapolis por 45 años. La clínica fue fundada por tres voluntarios de VISTA a principios de los años 70 como una manera de asegurar que todos tuvieran acceso a servicios esenciales de salud. Esta misión y compromiso con la comunidad local hicieron que Southside fuera un ajuste natural para organizar la Villa de Salud en la Celebración de MayDay.

“Sabemos que hay una gran necesidad de servicios de salud y educación en nuestra comunidad y es por eso que nos acercamos al Teatro Heart of the Beast con la idea de crear esta villa de salud”, dijo Clarence Jones, director de Outreach en Southside. “Estamos aquí para ayudar. Hay muchos recursos al alcance de la comunidad y queremos que nuestra comunidad lo sepa. “

La villa de salud será instalada al norte del centro de la recreación en el lado este del parque, cerca de la intersección de la calle 33 y de la 14ta avenida S. Ofrecerá proyecciones libres de la salud, educación, y recursos incluyendo los siguientes servicios:

Chequeos de presión arterial

Pruebas de Masa Corporal (IMC)

Chequeos de Azúcar

Exámenes de Colesterol

Información sobre el seguro de salud

Asistencia de Matrícula de MNsure

Servicios Quiroprácticos

Chequeos dentales

Educación sobre las enfermedades crónicas

Servicios de Salud del Comportamiento

Educación Nutricional y Recursos Alimenticios

El Desfile de Mayday de 2017 comenzará a las 12:00 pm el domingo 7 de mayo comenzando en la esquina de la calle 25th y E. Bloomington Ave. S. Festividades incluyen comida, música, baile, paseos en canoa y la Villa de Salud, y estarán disponibles en el Parque Powderhorn después del desfile. Puede encontrar más información acerca de May Day en http://hobt.org/mayday/ y más información sobre los servicios de Southside en http://southsidechs.org.