2019 – borrón y cuenta nueva ¡Vamos por el éxito en el 2019!

Por: Los Teddies de Roosevelt High School: Hailey Gill, José Cilia, Jason Carchi, Arturo Moreno, Jacqueline Ixtulco Tapia, Ana Maza-Encinas y Profesora Estela Lerma

Pssst…A ti te hablamos, quizás tu año escolar no fue tan bueno durante esta primera parte del 2018, recuerda que nunca es tarde para un cambio positivo.

Muchas veces nos da miedo o nos pone nerviosos el hecho de empezar las clases. Pensamos que no va a ser un buen año escolar y hay días en que ni queremos levantarnos para ir al primer día de clases. La escuela no tiene nada de malo. No tenemos motivos para no querer asistir. La escuela nos enseña muchas cosas y logramos superarnos cuando nos graduamos. Cuando estamos pensando en el primer día de clases y lo demás que viene después, a veces pensamos en que tenemos que copiarnos de las personas populares o de las que se visten mejor cuando en realidad sólo tenemos que ser nosotros mismos y no ponerle atención a los malos comentarios de los demás. Debemos de fijarnos una meta y solo tener nuestros ojos en esa meta, no importa lo que la gente diga. Debemos de siempre querer hacer lo que nos gusta y no para impresionar o caerle bien a los demás. Todos somos diferentes y cada uno es único a su manera. Nadie debe de intentar cambiar su manera de ser, de vestir ni de actuar por agradar a los demás. Aunque ya estemos en la mitad del año escolar, cuando regresemos del receso, en enero, siempre habrá oportunidades para cambiar y mejorar nuestro desempeño. Nunca es tarde para un cambio positivo.

Muchas veces a algunas personas no les importa lo que los demás digan o piensen de ti. No estamos diciendo que es malo porque no debemos de dejar que los demás decidan o nos digan que debemos de hacer, como nos debemos vestir, ni cómo debemos de actuar. Pero a veces algunos comentarios pueden ser positivos y ayudarnos a mejorar nuestra actitud. A veces hay personas que tienen un carácter muy feo e ignoran a las personas que les quieren ayudar. Debemos saber y reconocer cuando estamos haciendo algo malo para poder cambiar y así no ignorar los buenos comentarios de los demás. Cada persona es única y todos tenemos diferentes caracteres, diferentes maneras de vestir y diferente manera de pensar, pero lo que todos tenemos en común es que somos humanos, tenemos sentimientos, y nos preocupamos por aquellas personas que nos importan.

Es importante que no dejes que los demás decidan lo que vas a hacer, cómo vas a actuar, ni cómo te debes vestir. Siempre se tú mismo. No quieras copiar a los demás, se autentico y muy importante: diviértete. Espero les guste nuestro artículo.

Consejos de los Teddies para el 2019:

Estar enfocados: Algo que podemos hacer los estudiantes es poner atención en clase, no estar hablando con otros o estar distraído. De esta manera vas a saber lo que está pasando en las clases y te vas a poner al corriente en todo lo que perdiste en la primera parte del año.

Errar es humano: Date premiso a equivocarte y no te desanimes. Muchos se estresan porque algo no le sale bien y se desaniman y ya no hacen lo que tienen que hacer, pero si aceptas tus equivocaciones y no permites que te estresen, lo vas a poder intentar de nuevo hasta que te salga bien y logres el éxito.

Haz tu tarea: Haz tu tarea enseguida de llegar a casa. Esto me ha ayudado personalmente porque antes esperaba hasta el próximo día para hacerla en la clase y luego se me acumulaba todo y me estresaba porque no sabía por dónde empezar. Pero luego empecé a hacer la tarea cuando llegaba a la casa y se me hizo más fácil terminar a tiempo todas las que me daban.

Por último: ¡confia en ti mismo! Porque si tú mismo no crees que puedes hacer algo, se te va a complicar todo.

Más consejos de nuestros compañeros:

Antes de decir algo, piénsalo, porque hay muchas personas a quienes no le gustará tu opinión, pensamientos o acciones. Es importante no ofender a los demás. No hagas amistad con personas a que discriminan contra otros. Siempre cree en ti mismo y no le pongas atención a las malas opiniones que los demás tengan de ti Trata bien a los demás. Pon atención en clase para que puedas tener una buena calificación. Haz tu tarea cuando llegues a tu casa. No la dejes para lo último. Respeta a todo lo que te rodea. Ten buena conducta. Sé positivo. Motiva a otros que estén teniendo un mal día Controla el estrés. Estudia mucho para los finales Sé amable con los demás Respeta a los demás Escucha al maestro Sé responsable Ser una mejor persona para 2019 Llega puntual a clase Ayudémonos unos a otros Dejemos atrás toda la negatividad.

Comentarios o pregruntas a escriboroosevelt2018@gmail.com