Los inmigrantes hacen una última petición de protección contra la deportación y permisos de trabajo en Build Back Better

POR: ARIANA FIGUEROA-Minnesota Reformer

Los trabajadores indocumentados y los defensores de la inmigración están presionando para que los demócratas mantengan los permisos de trabajo y las protecciones contra las deportaciones en la versión final del paquete de gastos sociales y climáticos de 1,85 billones de dólares que la Cámara de Representantes de EE. UU. se dispone a votar tan pronto como el jueves por la noche.

Esas disposiciones sobre inmigración se enfrentan a la eliminación cuando el proyecto de ley pase al Senado, debido a las normas presupuestarias que rigen el proceso allí.

En una conferencia de prensa celebrada el jueves frente al Capitolio de EE. UU., Guillermo García, miembro de la Unión de Campesinos, dijo que durante la pandemia fue un trabajador esencial que recogía verduras y frutas en California.

Durante más de un año, los trabajadores esenciales estuvieron en primera línea de la pandemia, muchos de ellos indocumentados que no pudieron recibir ningún beneficio de los paquetes de ayuda a la pandemia aprobados por el Congreso, como los cheques de estímulo y las prestaciones de desempleo, todo ello debido a su situación migratoria.

“La legalización, y estos permisos de trabajo, nos darán la oportunidad de trabajar sin miedo”, dijo García en español.

Sin permisos de trabajo, a los indocumentados no se les permite volver a Estados Unidos si regresan a sus países de origen para ver a su familia. García dijo que no pudo visitar a su padre, que estaba enfermo y murió en septiembre.

“Perdí la esperanza de verlo vivo, pero no pierdo la esperanza de tener un permiso de trabajo para poder ver al resto de mi familia”, dijo.

Poco después de la rueda de prensa, la Oficina Presupuestaria del Congreso publicó su estimación de las disposiciones sobre inmigración incluidas en la sección del Comité Judicial de la versión de la Cámara de Representantes del proyecto de ley de gastos sociales, conocida como Build Back Better.

Esas secciones añadirían 121.700 millones de dólares al déficit para el año fiscal 2022 a 2023, dijo la CBO.

La CBO señaló que el coste a lo largo de la década siguiente sería mayor, “dando lugar a un aumento del déficit unificado de 369.000 millones de dólares en el periodo 2032-2041”.

El gobierno de Biden incluyó 100.000 millones de dólares en el paquete, conocido como Build Back Better, para ayudar con los atrasos legales y el procesamiento en la frontera.

Los representantes demócratas de Texas. Joaquín Castro y Verónica Escobar dijeron que no estaban satisfechos con las disposiciones de inmigración en el proyecto de ley de la Cámara y se sintieron frustrados por no poder incluir también una vía a la ciudadanía para millones de trabajadores esenciales indocumentados.

Escobar dijo que el lenguaje del proyecto de ley es “absolutamente inadecuado”, pero la legislación tiene que pasar por la Cámara.

“Así que, aunque esto no es todo lo que tenemos, déjenme decirles que lo tomaré y correré con él y no pararé hasta que consigamos todo lo que necesitamos para estas preciosas almas”.

Los demócratas han intentado incluir disposiciones más amplias sobre inmigración en el amplio paquete de medidas de seguridad social, pero sus intentos de incluir una vía para la ciudadanía para millones de indocumentados han sido rechazados hasta ahora por el parlamentario del Senado.

Los permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación del proyecto de ley de la Cámara de Representantes podrían eliminarse en la versión del Senado de Build Back Better.

El Senado retomará la legislación tras la aprobación de la Cámara, y se espera que sufra importantes revisiones. Los demócratas están promoviendo el proyecto de ley a través de un proceso llamado reconciliación, lo que significa que sólo necesitan una mayoría simple de votos en el Senado, que está dividido en partes iguales, pero también hace que la legislación esté sujeta a diversas normas presupuestarias.

María Ana Vásquez, beneficiaria del Estatus de Protección Temporal, es una trabajadora esencial en Washington, D.C. Dijo en la conferencia de prensa que está presionando al Congreso para crear una vía legal para la ciudadanía.

“El gobierno dice que soy una trabajadora esencial y que gracias a mí los edificios de oficinas de esta ciudad están limpios”, dijo en español.

Dijo que los fuertes desinfectantes que tuvo que usar le han dañado las manos y le han dado dolores de cabeza.

“Sentí que no podía hacerlo más y me sentí atormentada por todo el dolor, pero a pesar de todo, me presenté a trabajar”, dijo Vásquez. “Por eso pedimos al Congreso que dé este primer paso y consiga estos permisos legales de trabajo”.