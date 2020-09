​EMPRENDE SÍ O SÍ ….. ¡¡Sin excusas!!

​ Emprende sí o sí, es un curso virtual que está impartiendo la empresa SYSA Cultura Emprendedora radicada en Lima – Perú, que se dedica a entrenar a emprendedores al inicio de sus proyectos. Impulsando la profesionalización de las pequeñas empresas. Preparando a docentes, ejecutivos de instituciones públicas y privadas, así como a líderes de comunidades en el uso de herramientas para el desarrollo de una Cultura Emprendedora.

En esta oportunidad compartimos la experiencia de Jessica Froelke, emprendedora local en las ciudades gemelas, que llevó el primer curso virtual realizado desde Perú con participantes en Minnesota. En esta entrevista nos cuenta como este curso afectó positivamente a su empresa.

¿Hola Jessica como te sientes?

Muy entusiasmada, pero al mismo tiempo preocupada por todo el desconcierto que se vive a nivel mundial en todos los aspectos: económicos, políticos y religiosos.

¿A qué te dedicas actualmente?

Dirijo Hispanic Solutions Group una organización de servicios financieros que se dedica a reconstruir el crédito de la gente hispana, así como de minorías. Tenemos clientes inmigrantes asiáticos y africanos que por la falta de una orientación formal en el tema del crédito cayeron en deudas predatorias, juicios, cobranzas perdiendo la habilidad de ahorros por la falta de acceso a un sistema que debería ser para todos, pero es negado enormemente a los inmigrantes, desencadenando que el sueño americano se convierta en una pesadilla americana.

¿Porque eres empresaria, versus seguir trabajando en cualquier otro empleo?

Siempre digo que el ser emprendedor no es para todos y no tiene nada de malo que algunas personas prefieran seguir con sus empleos. Pero en mi caso siempre supe que sería emprendedora y muchas veces me preguntaba por qué tenía tantas ideas, mi mente trabaja a 1000 por hora. El hacer negocios es como una forma de vida para mí. Disfruto cada momento de mi tiempo. Sí sabía que esto no llegaría de la noche a la mañana. Después de algunos años de lograr las metas que me había propuesto, decidí aprender, educarme antes de empezar mis empresas. La vida te enseña que no necesariamente se trata de dinero. Lo que adquieres y lo que más te enriquece es el conocimiento de caerte las veces que sean necesaria para aprender y persistir. Me tomó años y sí, fue muy difícil tomar la decisión de no trabajar para alguien, por eso es que es muy importante capacitarse y es lo que aprendimos en este curso. Te enseñan a manejar tus emisiones de tal manera que te da impulso y permite que no tengas miedo. Te da herramientas para que tomes decisiones con el menor riesgo posible. Entonces ya no te estas lanzando al vacío, sino que tienes fundamentadas las decisiones que estás por tomar en cualquier área de tu empresa.

¿Qué parte del curso te gustó más y que parte fue la que más impacto hizo en tu actual negocio?

A pesar que siempre estoy aprendiendo, este curso fue único porque hay algo que los Emprendedores no tenemos. Es el no saber reconocer nuestras emociones. Creo que eso fue vital y emancipador para mí, pues entendí que no tiene nada de malo ser vulnerables. Eso me ayudó a tomar decisiones a nivel en diferentes áreas de mi compañía. Por ejemplo me atreví a contratar más personal porque ya sabía que podía hacerlo sin mucho riesgo, con todos los temores que eso implica en plena pandemia, y desde ahí no paramos de crecer. La metodología es muy simple y lógica. Me sentí que tomé una clase de MBA en un mes.

¿Recomendarías este curso?

Por supuesto. Hay puntos difíciles que de repente te estresarán, pero valió la pena la inversión de mi tiempo- Yo volvería a tomarlo. Se los recomiendo.

Entonces, si estas listo para sacar a relucir tus ideas y convertirlas en emprendimientos, visita http://www.culturaemprendedora.com, para informarte más acerca de esta empresa. O comunícate al teléfono 612.382.8769 para inscribirte al siguiente curso que empezara en las próximas semanas.